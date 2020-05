Rumor aponta lançamento do PlayStation 5 em outubro, mas Sony desmente

Reprodução/LetsGoDigital Renderização do PlayStation 5, que ainda não teve seu design revelado





Mesmo com a revelação do controle do PlayStation 5 e dos detalhes sobre o hardware do aparelho, a Sony não informou ao público a data de lançamento do console. O único detalhe disponibilizado sobre o assunto é uma indicação bastante vaga de que ele chega no fim de 2020.

Se considerarmos os lançamentos anteriores da marca - tirando o do PlayStation original -, o novo dispositivo deveria ser disponibilizado em novembro. Entretanto, de acordo com um usuário no Twitter , isso poderia acontecer um pouco antes. Isso porque na descrição de uma vaga de emprego disponibilizada pela Sony do Japão, pode-se ver uma frase indicando que o console deve chegar às lojas em outubro de 2020.

A Japanese job listing by Sony Interactive Entertainment says that the PlayStation 5 will be launched this October https://t.co/YKuWtllIc0 pic.twitter.com/aSp1Aev3AH — Nibel (@Nibellion) May 12, 2020





Para esclarecer a questão, a Famitsu , famosa publicação de games japonesa, questionou a Sony sobre a informação. A empresa respondeu que se trata de um erro do site de recrutamento que não tem ligação com os planos atuais da companhia.

A data é de fato bastante intrigante já que está relativamente próxima para um lançamento de console que não teve seu design revelado ao mundo. Outro fator que poderia atrasar a disponibilidade seria a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). No entanto, por enquanto, a data está mantida.