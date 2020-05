Ex de Gugu, Alessandra Scatena se pronuncia sobre nova polêmica

Ex-apresentadora de TV e ex-namorada de Gugu Liberato, Alessandra Scatena se posicionou contra os rumores de que o apresentador teria tido um relacionamento com o chef de cozinha Thiago Solvártico . Ela deixou um comentário em uma publicação feita pelo diretor Homero Salles, que era grande amigo do apresentador.

"O que esta? levando as pessoas a essa exposic?a?o e perseguic?a?o feroz a procura de detalhes i?ntimos sobre a vida privada do Gugu ? Que desvio de cara?ter so?rdido e cruel faz com que o ser humano esquec?a de seus filhos , sua fami?lia e sua ma?e? Qual a raza?o de manchar a biografia de algue?m que nunca prejudicou ningue?m? Existe um abismo entre a vida pu?blica e a privada...!", desabafou Homero em seu Instagram.









Alessandra, que namorou Gugu por nove meses na década de 90, quando os dois trabalharam juntos, comentou, concordando com o post do diretor: "É muito triste. Me dói, pois como você mesmo disse, ele, infelizmente, não está mais entre nós, e tenho certeza que se estivesse, essas pessoas não teriam coragem de falar. E se esquecem que ele deixou família, filhos, uma mãezinha, Dona Maria do Céu ... Gente hipócrita e sem coração. Parece que nasceram de chocadeiras. Mas Deus é justo! E sempre oro pela alma dele e por aqueles que ele deixou aqui e que estão sofrendo", disse.

A publicação de Homero foi feita após vir à tona que Thiago Salvártico entrou na Justiça para ter direito aos bens de Gugu . O chef de cozinha afirma que se relacionou com o apresentador por mais de sete anos, e que, em três anos, eles levaram uma "vida conjugal".