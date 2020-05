Bruna Marquezine revela que enfrentou depressão e distúrbios alimentares

Durante uma conversa com o jornalista Bruno Astuto em uma live na última segunda-feira (11), Bruna Marquezine falou sobre algumas dificuldades que enfrentou no passado. A atriz revelou que sofreu com depressão e distúrbios alimentares e de imagem quando ainda era adolescente.



Reprodução/Instagram Bruna Marquezine





Com apenas 17 anos, Marquezine já enfrentava essas doenças. Ela contou que por ter crescido em frente às câmeras, tendo estreado nas novelas aos sete anos, a exposição acabou agravando esse quadro.

"Crescer exposta faz com que você comece a condicionar o seu olhar. Todos os julgamentos tinham um peso muito grande. Isso era uma das causas da minha depressão , que também tinha outras causas internas", conta a global.

Além da depressão, Bruna também teve que lidar com distúrbios alimentares . "Toda mulher se sente pressionada pela sociedade para estar em um padrão, ser assim, assado, e nunca está bom. Eu sofria muito com isso. Sempre me cobrei muito. Foi um momento difícil e delicado", revela.

Para conseguir se recuperar dessas doenças, a atriz conta que se apoiou na fé e na terapia . Ela reforça que a psicologia a ajudou muito nesse processo e lamenta não ter buscado ajuda profissional antes. "Eu falo que infelizmente recorri à terapia só quando a situação já estava feia. Mas, felizmente, eu recorri a ela".

Hoje, Bruna Marquezine não vive mais com os problemas que enfrentou quando era adolescente. Mesmo assim, ela ainda sofre com críticas por causa de seu corpo. Um exemplo disso foi quando Danilo Gentili criticou a artista por ela estar muito magra e insinuou que ela estaria usando craque. Na época, o humorista foi criticado fortemente pelos internautas por causa da piada considerada de mau gosto.