Qual seria seu nome se você fosse filho de Elon Musk? Site revela

undefined Elon Musk e seu filho mais novo





O nascimento do sétimo filho do bilionário Elon Musk , CEO de empresas como a Tesla e SpaceX, deu o que falar. Isso porque Musk e a cantora Grimes escolheram para o rebento o singelo nome de X Æ A-12, que além de impronunciável pode até ser considerado ilegal no estado da Califórnia, onde a criança nasceu.

Obviamente, toda a história virou alvo de muitos memes e brincadeiras. Uma delas é o " Name me, Elon " (algo como "Me batize, Elon"), um site que tenta mostrar como seria seu nome, se fosse escolhido por Musk .

Leia também: Elon Musk invade reunião no Zoom? Conheça o app que cria deepfake em tempo real



Basta digitar seu nome no campo de texto e clicar no botão "Generate" para ter a "versão Musk". Na verdade, o que o site faz é similar aos geradores de "leetspeak", substituindo letras por números ou símbolos visualmente similares. Então "Rafael" vira "R ?F 4-3L", Cesar vira "C ? 5-4R" e Liliane "L ?L? 4-N3), por exemplo. O site ignora qualquer coisa depois de um espaço, então para gerar um nome e sobrenome use o caractere _ em seu lugar.

O site foi criado por Richard Reis, fundador do serviço "Most Recommended Books", que lista os livros que influenciaram algumas das pessoas mais bem-sucedidas no mundo, como Jeff Bezos, J. K. Rowling e, claro, Elon Musk . Uma boa forma de entender de onde ele tira suas idéias.