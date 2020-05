MC Kevin fura isolamento e testa positivo para Covid-19

O funkeiro MC Kevin confirmou, nesta segunda-feira (11), que testou positivo para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Ele havia sido criticado nas redes sociais por ter furado o isolamento social, mesmo estando com suspeita do vírus. Antes de ter o resultado do teste, o funkeiro saiu de carro com um amigo para ir até um comércio. "Nem sair eu posso, mas vou descer um pouco, sair desse quarto. Não posso sair, mas vou sair porque não aguento mais ficar em casa, vou ali na conveniência e já volto", afirmou em vídeo registrando o passeio.







































Criticado pelos seguidores, o cantor apagou o vídeo e se desculpou. E então veio a confirmação: MC Kevin usou seu Instagram para contar que testou positivo para Covid-19. "Realmente não acreditava. E o que me convencia disso? Me sentia e me sinto super bem, contudo, contamidado. Penso quantas pessoas devem ter sentido o mesmo que eu? Isso é preocupante", contou através de nota de esclarecimento.



O funkeiro aproveitou para mandar uma mensagem para seus seguidores: "Amo a vida, amo viver e ser livre, contudo aprendi que liberdade requer muita responsabilidade".