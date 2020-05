Kelly Key revela que descobriu câncer de pele

Kelly Key deu uma notícia aos seguidores, na manhã desta terça-feira (12), que já estava querendo anunciar há um tempo. A cantora contou que descobriu, no final de 2019, que estava com câncer de pele, mas que vinha adiando para contar isso ao público.

Leia também: Latino deixa diferenças de lado e parabeniza Kelly Key: "Gratidão pela sua vida"

Reprodução/Instagram/@oficialkellykey Kelly Key





Leia também: Em live com Kelly Key, Belo fala sobre sexo e diz que Gracyanne "não nega fogo"

"No final do ano passado eu descobri um câncer de pele e fiz a retirada dele", contou Kelly Key . A voz de "Baba" disse que retirou algumas pintas suspeitas e a análise indicou que algumas eram cancerígenas. Após esse procedimento, ela fez mais retiradas de pintas e os exames revelaram que algumas delas eram pré-cancerígenas.

A diva pop já tem uma pequena cicatriz no rosto por causa do procedimento e outra na região da clavícula, que segundo ela as pessoas confundem com uma espinha. Ainda hoje, a artista realizará mais uma microcirurgia para a retirada de pele, dessa vez acima do lábio.

Leia também: Ousada! Kelly Key revela que transava até em ônibus com marido



"Vou ganhar uma cicatriz maior. Vou ter um curativo e vocês já sabem o porquê", explicou a artista. Kelly Key também garantiu que vai gravar um vídeo para o IGTV falando sobre esse assunto. "Em algum momento eu vou preparar um material sobre isso, porque eu acho super útil e acho que as pessoas precisam se informar a respeito. É muito importante para a gente", concluiu.