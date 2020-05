Dobrável é passado: LG cria celular com duas telas, sendo uma giratória

Reprodução/ETNews Tela superior do celular da LG é giratória





Enquanto os celulares com telas dobráveis ainda parecem ser novidade, a LG decidiu ir além e produzir smartphones com duas telas, sendo uma delas giratória. A informação é dos sites sul coreanos ETNews e Korean Herald.

De acordo com as publicações, a novidade da LG conta com duas telas, uma em cima da outra. A superior é capaz de girar, dando espaço para o display inferior, que deve funcionar como auxiliar.

Leia também:

A ideia é que o smartphone consiga desempenhar mais de uma função ao mesmo tempo. Se a tela de cima estiver mostrando uma foto, por exemplo, a de baixo pode trazer os comandos de edição.

A tela principal do chamado LG Wing deve ter 6.8 polegadas, enquanto a inferior será menor, com apenas 4 polegadas e proporção 1:1. Além disso, o celular deve ter suporte ao 5G , processador Snapdragon da série 7 e um conjunto de três câmeras, sendo a principal com 64 MP.

De acordo com o ETNews, o celular de duas telas da LG deve ser lançado no segundo semestre deste ano. Segundo o Korean Herald, o preço deve girar em torno de um milhão de won (moeda sul-coreana), o equivalente a cerca de R$4.700 em conversão direta.