POCO F2 Pro é lançado com especificações poderosas e preço acessível

Quando comparado com outros celulares com especificações parecidas, o F2 Pro chega ao mercado de forma bastante competitiva. O Galaxy S20+ , por exemplo, custa em torno de €1.099, enquanto o OnePlus 8 Pro custa, em média, €909.

O maior chamativo do novo POCO F2 Pro é seu preço. As versões variam entre €499 e €599 (algo entre R$3.100 e R$3.700 em conversão direta), e já estão disponíveis em lojas como Gearbest e Aliexpress.

A câmera frontal tem 20 MP e funciona de modo retrátil, chamada de pop-up . Toda vez que o modo selfie é ativado, a câmera salta para fora do smartphone .

O novo celular ainda conta com Android 10 e conexão ao 5G. A câmera traseira é quádrupla, com sensor principal de 64 MP, acompanhado de uma lente grande angular de 13 MP, uma macro de 5 MP e um sensor de profundidade de 2 MP.

O POCO F2 Pro vem equipado com Snapdragon 865 , o chipset mais moderno da Qualcomm. Ele tem versões com 6 GB ou 8 GB de memória RAM, acompanhadas de 128 GB ou 256 GB de armazenamento.

