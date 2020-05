Beluquices entrevista a set designer Luana Prade

Luana Prade , produtora, atua no mercado desde 1992. Realiza trabalhos com especialidade em produção de objetos e cena para gastronomia, decoração, mesa Posta e cenografia. Suas produções estão estampadas em campanhas de publicidade e propaganda, revistas especializadas do ramo e em conteúdos para redes sociais de empresas.

Arquivo pessoal Luana Prade atua como set designer

Confiram a entrevista dela para a coluna sobre a importância da comunicação em tempos de crise:

1. O que é mesa posta para você?

Mesa posta representa compartilhar amor e carinho. É o reflexo do seu cuidado com o outro! Mesa acolhe, nutre relações, tem o poder de reunir pessoas .A mesa posta vai além da organização dos objetos e a seleção das peças, acredito que através dela podemos transmitir sensações e lembranças. Faz tornar uma simples refeição,por exemplo, em um momento especial. Através de pequenos detalhes, podemos transmitir afeto e surpreender o convidado! Nada melhor do que saber que alguém pensou em você na hora de receber.

2. Como é o trabalho do set designer?

É o profissional responsável por todo o material/ objetos necessários para a criação das cenas, tanto para foto ou filme. Além da produção de objetos, realizo também a produção de Arte e Cena, desde a direção de Arte até a montagem do set!

3. Que dica você daria para alguém que deseja empreender no segmento de produção de objetos e cenas?

Estar antenado ao que acontece no mercado ! Fazer muita pesquisa, buscar inspiração em referências, ir testando suas idéias até você imprimir sua personalidade e ter uma linguagem visual própria. Estar em busca diariamente de novos contatos e fornecedores para montar seu mailing de parceiros e futuros clientes ! Colocar a "mão na massa", somente desta forma você vai errando, acertando e criando afinidade com o trabalho até ele fazer parte de você!

4. Qual o estilo de decoração que te representa?

Meu estilo preferido é o rústico! Amo fazer composições com mix de texturas! Este estilo nos permite diversas possibilidades de criação, inclusive fazer do simples algo muito sofisticado. Com ele deixamos o ambiente mais aconchegante, permitindo que o convidado se sinta em casa! Como também sou uma apaixonada pelo Vintage e o Retrô, geralmente nas minhas produções, gosto de colocar objetos antigos, com "cara da vovó", que possuem significado!Eles nos trazem história, lembranças da infância! Detalhes que tem muito a ver com composições mais rústicas, onde podemos dar uma nova função para as peças, deixando a decoração com mais personalidade.

Arquivo pessoal Produção de mesa assinada por Luana Prade

5. Fale um pouco sobre as produções que você já realizou.

As produções que mais me marcam , são as que tenho a possibilidade de criar o projeto completo! Desde a linguagem visual ,direção de arte e a produção das imagens para os clientes. Do início ao fim. Quando realizo o meu trabalho e vejo que o cliente gostou do resultado, volto pra casa realizada. É ter a certeza de que toda a correria e dedicação valeu a pena! Tenho sorte de ter profissionais incríveis ao meu lado, equipes maravilhosas que têm em comum, realizar o seu melhor! Temos prazer em fazer o que escolhemos como profissão.