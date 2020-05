Manu Gavassi pede um tempo para o namorado, diz jornal

Após sair do "BBB 20", Manu Gavassi teria pedido um tempo para o namorado. A cantora estava em um relacionamento com o engenheiro Igor Carvalho antes de entrar na casa mais vigiada do país e pediu o rapaz em namoro quando estava no programa. De acordo com informações do Jornal Extra, agora ela está precisando ficar um pouco sozinha.

Montagem/Reprodução/Instagram Manu Gavassi e o namorado estão dando um tempo





A voz de "Áudio de Desculpas" teria falado que precisava assimilar as mudanças pelas quais passou durante o programa da Globo. Depois de sair do reality, Manu Gavassi voltou para São Paulo e deixou o namorado no Rio.

Igor e Manu seguem interagindo nas redes sociais, mas de acordo com uma fonte o engenheiro não está nada bem. "Ele está triste com isso", falou uma pessoa próxima ao casal.