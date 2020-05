Influencer apanha do pai por ser lésbica e recebe apoio de Maisa e mais famosos

A influenciadora digital Lara Vicente Inácio resolveu expor nas redes sociais o caso de homofobia que sofreu. Ela teve a casa invadida e apanhou do próprio pai, na cidade Governador Celso Ramos, em Santa Catarina. O motivo da agressão seria que a maquiadora é lésbica e tem uma namorada. Ela compartilhou um vídeo, na última segunda-feira (11), em que aparece chorando e machucada e recebeu apoio de Maisa, MC Rebecca e outras celebridades.

Reprodução/Twitter Lara Vicente Inácio foi agredida pelo pai por ser lésbica





"O dia foi longo... tivemos a nossa casa invadida, eu estava sozinha e apanhei igual cachorro, em cima da minha própria cama e depois na rua deitada! Mas homofobia não existe, né?", ironizou a influencer no Twitter. "Estou em choque", acrescentou. A apresentadora Maisa Silva foi uma das primeiras a se manifestar e a compartilhar a #JustiçaporLaraInacio.

O dia foi longo... tivemos a nossa casa invadida, eu estava sozinha e apanhei igual cachorro, em cima da minha própria cama e depois na rua deitada! Mas homofobia não existe, né? pic.twitter.com/9MladEtaRY — Lara Inácio (@laarainacio) May 11, 2020

"Homofobia é CRIME. E sim, ainda temos que repetir que HOMOFOBIA É CRIME. Que ódio viver num mundo aonde as pessoas não podem amar sem temer. Não me conformo", escreveu a estrela teen do SBT no Twitter. A cantora e jurada do "RuPaul’s Drag Race", Michelle Visage , também se posicionou: "Oh não, isso é de partir o coração. Ela está segura?? Nesta época de quarentena, esse problema piorou".

As cantoras MC Rebecca e Lia Clark também demonstraram sua indignação e, mesmo assustada, Lara se sentiu melhor com todo esse apoio: "Eu não tenho palavras pra agradecer, eu me sinto bem, me sinto protegida e abraçada, obrigada a todo mundo". Confira a repercussão:

E sim, ainda temos que repetir que HOMOFOBIA É CRIME. Que ódio viver num mundo aonde as pessoas n podem amar sem temer. N me conformo. — +a (@maisa) May 12, 2020

O pai da Lara invadiu a casa dela e a agrediu pelo fato de não aceitar a sexualidade dela, bom LGBTfobia é crime queremos #JustiçaPorLaraInacio — Dora Figueiredo (@dorafigueiredo) May 12, 2020





DENÚNCIA!!!



Essa menina foi espancada pelo pai homofóbico! Não pode ficar barato!!! #JusticaPorLaralnacio pelo amor à humanidade! Me ajudem a espalhar!!! https://t.co/qbYgQfHTUG — Rizzih (@orizzih) May 12, 2020









#JusticaPorLaralnacio e por todas as pessoas que sofrem qualquer tipo de preconceito, agressão física e/ou verbal, e que sentem a dor na pele de serem reprimidas por serem quem são. Eu sinto muito, do fundo do meu coração, todos/as que passam por algo parecido. E estou aqui! — Carlos Santana (@WhoIsCarlos) May 12, 2020