Vídeos de Felipe Castanhari vão parar em site pornô

O youtuber Felipe Castanhari teve alguns dos seus vídeos banidos do YouTube por uma questão de direitos autorais. Então eles foram parar em um site pornô . O assunto veio à tona porque uma seguidora perguntou ao influencer, na última segunda-feira (11), sobre dois vídeos que ele tinha gravado - um sobre a influência dos Beatles na música e outro sobre a vida de Charlie Chaplin - e ele contou que os mesmos foram excluídos pelo YouTube.

Reprodução/Twitter Youtuber Felipe Castanhari teve vídeos colocados em site pornô





Muitos seguidores reclamaram do fato do YouTube ter banido um conteúdo que eles julgam de qualidade. Foi então que um fã de Felipe Castanhari teve a ideia de subir o vídeo excluído no site pornô Xvideos , e logo isso viralizou nas redes sociais. O youtuber chegou a postar o link no Twitter e com a grande repercussão resolveu se explicar.

"Quero deixar claro que eu, Felipe Castanhari, jamais iria subir ilegalmente meus documentários bloqueados por direitos autorais no Xvideos . Mas, caso algum de vocês resolva fazer isso, ficarei feliz em divulgar. Meu advogado não mandou eu twittar isso", escreveu.

O vídeo também acabou sendo banido do site pornô. "Pronto, o vídeo já foi bloqueado no Xvideos também. Vamos ter que achar outro site de bolos", provocou o youtuber. O assunto acabou se tornando um dos mais comentados do Twitter nesta terça-feira (12):

Achei genial, viu Castanhari?



Em tempo, não o ataquem, e sim ataquem ao YouTube que tirou vídeos importantes e bem elaborados do ar.



Outra coisa, que mané vcs tão fazendo que os gadgets de vcs não tem controle parental pras crias usarem? pic.twitter.com/iLzGzEljdP — Café coado na calcinha (em ?) (@lukissima) May 12, 2020





?documentos

??pornô

?? pornô pesado

?? pornô pesado demais

? ? castanhari no xvideos pic.twitter.com/lFoEgDsPA0 — ???.? (@_kaymeow) May 12, 2020





Subiram os documentários do Castanhari no Xvideos



Xvideos:

Animes completos

Filmes antigos cult

Documentários do Castanhari

Porno

Vídeos e recados do Drauzio Varella



ESSE SITE TEM DE TUDO UM POUCO pic.twitter.com/1dD6eacxMr — Flower Boy???? Chef renomado ?? (@pituzin) May 12, 2020





Às vezes entro no #trendingtopics para saber a treta do momento. Descobri que o Castanhari está com vídeos no XVídeos e o pessoal tá comemorando, vendo os materiais banidos do YouTube por questões de direitos autorais sem ter o menor problema em ver propaganda de aumento de pau — lecastel (@lecastel) May 12, 2020