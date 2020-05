De ponta cabeça e com as pernas abertas, Gracyanne Barbosa esbanja flexibilidade

Uma das maiores musa fitness do pedaço, Gracyanne Barbosa, resolveu encarar alguns desafios da internet nos últimos tempos. A esposa de Belo postou uma foto imitando a professora de pole dance dela e deu um verdadeiro show de flexibilidade .

Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa exibe flexibilidade e boa forma





Na foto, a morena está de ponta cabeça, apoiada em apenas um dos braços e com uma perna encostada na parede. Gracyanne ainda deixou as pernas bem abertas e os músculos dela ficaram em evidência nessa pose digna de contorcionista.

Ela ainda contou no post como tem lidado com os desafios. "Estou torta, perna bem longe do ombro, mas adoro um desafio ! Essa quarentena, esta? me fazendo driblar o 'eu na?o consigo' para o 'não consigo ainda, irei conseguir se me dedicar', isso serve para tudo na vida. Na?o busquem perfeic?a?o, busquem realizac?a?o! Mexa o corpo, exercite a mente e alimente a alma".

Os seguidores de Gracyanne não perderam tempo em elogiar a musa. "Isso chega a me hipnotizar", comentou um admirador. "Maravilhosa, dedicada, impecável e determinada. Jamais existirá uma igual", disse outro. "Mulher do céu, se essa quarentena não acaba logo jajá você está dando nó", ainda brincou outro.