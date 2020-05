Geisy Arruda é atacada por criticar Bolsonaro: "Não vou pra academia agora"

A influenciadora digital Geisy Arruda criticou a decisão do presidente Jair Bolsonaro de incluir academias e serviços de estética entre as atividades essenciais e contou que foi atacada por apoiadores do governo.



Geisy Arruda critica Bolsonaro nas redes socais





Ela compartilhou uma notícia com a fala de Bolsonaro "Saúde não é vida? Por que as academias estão fechadas?" e decidiu responder ao presidente. "Porque lá tem aglomeração, suor, compartilham aparelhos, bebedouro, vestuários, e o contágio do Corona seria super rápido", escreveu Geisy no Twitter. "Tô começando achar que esse homem quer matar o povo mesmo. Tipo, que fique só os que tem 'sorte' na vida", continuou.



A beldade falou que ela adoraria poder voltar a malhar, ainda mais que seu trabalho como influencer depende do corpo e da beleza. A musa já engordou três quilos durante a quarentena, mas explicou que não voltará aos treinos por medo de contrair Covid-19 . "Não vou pra academia agora, porque eu não sou jumenta".

Após criticar o governo, a influenciadora digital revelou que foi atacada por apoiadores do governo . "Agora eles me mandam mostrar a bunda como forma de me ofender e diminuir. Como se eu fosse mulher que se cala a boca diante de um bolsominion!", rebateu.

Ela falou que antes não comentava política e votava nulo, mas agora sente a obrigação de opinar e se manifestar. Mesmo com alguns seguidores não gostando desse posicionamento, Geisy deixou claro que não está incomodada com os ataques . "É oficial: Estou sendo atacada pelos gados. Agora não tem mais rola no direct, só ofensas", disse mostrando as mensagens que recebe.

Pq lá tem aglomeração, suor, compartilham aparelhos, bebedouro, vestuários, e o contagio do Corona seria super rápido. Tô começando achar que esse homem quer matar o povo mesmo. Tipo, que fique só os que tem "sorte" na vida. https://t.co/k8PPXDykwX — Geisy Arruda (@geisyarrudareal) May 12, 2020





É oficial : Estou sendo atacada pelos Gados. Agora não tem mais rola no direct é ofensas pic.twitter.com/9fLp9bjmiN — Geisy Arruda (@geisyarrudareal) May 12, 2020