Samsung deve lançar quatro celulares dobráveis ainda este ano, diz rumor

Shuttersock Sede da Samsung em Amsterdam, na Holanda





Os smartphones com displays dobráveis, estreados em 2019, chegarão com mais força este ano. Samsung e Huawei , duas gigantes do mercado, já oficializaram novos modelos, enquanto outras fabricantes parecem seguir os mesmos passos.

Ainda assim, é a sul-coreana Samsung que deve se destacar no segmento inicialmente. Segundo o jornalista Max Weinbach, a fabricante lançará mais quatro smartphones dobráveis ainda em 2020, e o melhor: com preços mais acessíveis do que os vistos anteriormente - como o Galaxy Z Flip , lançado este ano por US$ 1.380 nos Estados Unidos e por R$ 9 mil no Brasil.

Leia também: Xiaomi desenvolve celular dobrável no estilo flip, dizem rumores



De acordo com postagem de Weinbach no Twitter, "há um boato, e tenha em mente que é um boato, de que a Samsung estará lançando um Galaxy Fold e por US$ 1.100". Em resposta ao tuíte do jornalista, o youtuber Mauri QHD disse que ouviu falar em "US$ 900 e Fold Lite como o nome, com tela traseira pequena/sem tela".

i´ve heard $900 ish and Fold Lite as the name

with tiny/no back screen — Mauri QHD (@MauriQHD) May 11, 2020





Se ambos estiverem certos, o smartphone dobrável custará entre, aproximadamente, R$ 5.200 e R$ 6.400 (na conversão direta das moedas), o que já demonstra que o aparelho será mais barato do que o Galaxy Z Flip , mesmo com a posterior aplicação de impostos.

Não há mais detalhes sobre o tal smartphone, mas, em outro tuíte, Weinbach opinou que "se a Samsung realmente lançar o Fold Lite/e, ele seria bem atrativo. Pense no preço pelo que ele é. Dobrável de entrada seria algo insano".

Inicialmente, o jornalista também havia falado em outros três modelos do mesmo segmento, sendo "dois com [tela de] plástico, um com UTG", ou seja, com display em vidro ultrafino, que permite a flexibilidade.