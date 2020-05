Horóscopo do dia: previsão para o dia 12 de maio de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Pela manhã a preferência vai para as atividades mais simples e rotineiras, pelos assuntos familiares, que já conhece bem. A Lua segue fora de curso em Capricórnio e pede praticidade. Após o almoço a Lua ingressa em Aquário e o convida a olhar para o mundo com novos olhares, cultivar novos pontos de vista e abandonar conceitos ultrapassados. Fica mais fácil cultivar liberdade, respeitar as diferenças e os direitos do outro. Mercúrio ingressa em Gêmeos , ativando a curiosidade. Invista na leveza!



TOURO

É bom interagir com o mundo, falar com os amigos e quebrar a rotina. A Lua ingressa em Aquário após o almoço: bom período para trocar ideias e fazer algo que nunca faz. Mas antes disso a Lua segue fora de curso: cuidado com as decisões e as compras realizadas por impulso, procure controlar o bolso. Mercúrio ingressa em Gêmeos, os intercâmbios e a comunicação ganham novo impulso. Vale buscar novas informações e dar vazão à curiosidade. Mas sem deixar de honrar os compromissos assumidos, é claro.



GÊMEOS

Durante a manhã evite decisões importantes, pois a Lua segue fora de curso e indica um período de indefinição. Já após o almoço, a Lua ingressa em Aquário, você fica mais disposto a falar com as pessoas, expandir a rede social e experimentar novas sensações. Mercúrio ingressa em seu signo e se combina com Saturno, favorecendo planejamentos e contatos profissionais. Mas é bom reservar tempo também para o recolhimento, para meditar e visualizar seus projetos, como se já estivessem acontecendo.



CÂNCER

Na primeira parte do dia o clima fica mais sério com a Lua fora de curso em Capricórnio. Mas após o almoço a energia muda. A Lua ingressa em Aquário: excelente momento para investir em novas tecnologias e conhecer pessoas diferentes. Você fica mais ligado aos amigos que compartilham afinidades intelectuais. O clima deve ser de liberdade e independência. Divulgações, estudos, redes sociais e negociações ficam favorecidos, você pode investir na boa comunicação e na troca de informações.

LEÃO

É tempo de objetividade. O Sol segue em Touro, favorecendo atitudes práticas. Tudo deve ser feito sem pressa, com determinação e perseverança, para que possa expandir seus lucros. Após o almoço a Lua em Aquário , você pode também programar algo diferente para fazer: estudar um assunto novo, fazer novos amigos ou atualizar informações. A Lua se combina com Mercúrio, que ingressa em Gêmeos, ativando a vontade de atualizar informações. Mas é melhor baixar as expectativas e fazer uma coisa de cada vez para evitar erros.



VIRGEM

Pela manhã a Lua segue fora de curso em Capricórnio, organize todos os assuntos de ordem prática que puder. Melhor deixar negociações e assuntos mais complicados para a parte da tarde. Após o almoço a Lua ingressa em Aquário: é importante respeitar a liberdade de pensamento ao negociar ou trocar informações importantes. Mercúrio ingressa em Gêmeos: vale diversificar assuntos, dialogar, cultivar leveza e adaptabilidade. A curiosidade fica aguçada, atividades ligadas à comunicação ficam favorecidas.



LIBRA

Após o almoço a Lua ingressa em Aquário, inspirando a vontade de fugir da rotina. Aproveite para experimentar novas sensações e buscar novos aprendizados. Independência e autonomia são importantes, mas devem ser combinadas com responsabilidade e maturidade. É bom controlar os gastos, o exagero nos prazeres e as loucas aventuras. Cuidado também com seus limites energéticos, procure respeitar as normas de segurança do isolamento. Aproveite para investir na saúde e no autocuidado, sem muitas expectativas em relação aos outros.



ESCORPIÃO

Responsabilidade e profissionalismo ganham destaque pela manhã, com a Lua fora de curso em Capricórnio. A Lua ingressa em Aquário no início da tarde e o clima muda: seu estado de espírito fica mais gregário e sociável. Cresce sua disposição para circular, conhecer novos lugares e fazer algo que nunca fez antes. As atividades em grupo ficam mais favorecidas. Mas é bom evitar conflitos, pois Marte desafia Mercúrio. Ainda bem que Mercúrio ingressa em Gêmeos, prefira agir com leveza e flexibilidade.



SAGITÁRIO

Pela manhã é melhor dedicar-se aos assuntos mais rotineiros, que já estavam em andamento. No início da tarde a Lua ingressa em Aquário: bom para fazer alterações em casa ou no trabalho, investir nas amizades, programar algo diferente, introduzir novidades e mudanças. Mas sem grandes expectativas. A disposição para confrontos tende a diminuir. É melhor resolver diferenças com o diálogo, de coração aberto, de forma mais sensível e pacífica. Vale canalizar sua energia para atividades criativas.



CAPRICÓRNIO

Período de conclusões e análises. A Lua segue fora de curso em seu signo pela manhã, favorecendo assuntos práticos. Mas é melhor deixar grandes decisões para depois do almoço. No início da tarde a Lua ingressa em Aquário, você pode abrir espaço para novos aprendizados e possibilidades. Procure respeitar a liberdade, ao mesmo tempo em que alinha pontos em comum em seus relacionamentos. Você só tem a ganhar se souber respeitar o ponto de vista alheio e aceitar o outro como ele é, sem cobranças.



AQUÁRIO

Atividades artísticas, que tragam prazer e estimulem a criatividade, estão beneficiadas. A Lua ingressa em seu signo após o almoço, é bom fugir de tudo o que traga a sensação de restrição e aprisionamento. Você fica mais sensível e precisa de espaço para movimentar-se. Mercúrio se alinha com Saturno , favorecendo contatos profissionais. Procure investir na competência, no aprimoramento de técnicas, no desenvolvimento de suas habilidades. Planejamentos, estratégias e reuniões de pauta também ficam favorecidos.



PEIXES

Dê preferência para novos caminhos, lugares diferentes, abertos, com horizontes amplos. Mercúrio se linha com Saturno: esteja atento para evitar atrasos e mal entendidos. Aproveite para organizar o trabalho e a agenda, priorizar, fazer uma tarefa de cada vez. Invista no autoconhecimento. É fundamental conectar-se com seu propósito de alma, sua missão espiritual. Cultivar iniciativas em nome do progresso, do amor e da consciência. Se fizer isso, todo o resto - finanças, amor, família e trabalho - irá se acertar.

