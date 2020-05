Vitamina C protege contra a Covid-19? Saiba o que é mito ou verdade

A pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) criou diversas fake news sobre o que é te deixa imunizado contra o vírus - ou mais resistente a ele - ou não. Diversas vitaminas foram associadas a isso, como a vitamina D e a vitamina C.

Leia também: Saiba por que beber água pode ajudar a aumentar a imunidade

Pixabay A vitamina c é recomendada para aumentar a imunidade

Caso você tenha recebido uma dessas informações, saiba que a vitamina C não protege contra a contaminação do coronavírus. "Um alimento, uma fibra, uma vitamina ou um remédio ele não corresponde a responsabilidade total de ser preventivo, é somente um composto. A vitamina C é favorável para a melhora da imunidade, consequentemente, na prevenção contra a gripe, não necessariamente contra a Covid-19", explica a nutricionista Gabriela Cilla, da NutriCilla.

Portanto, ingerir alimentos ricos em vitamina c ou consumir as pastilhas não te deixará livre de contrair o vírus, mas pode ajudar a sua imunidade e, para isso, a nutricionista tem algumas dicas do que consumir.

"Tudo que é muito colorido é fonte de vitamina C como frutas de cor laranja ou vermelha; legumes e verduras verde-escuro e verduras cruas são boas", indica. Mas é importante saber como conservar esses alimentos. "Consumir as frutas in natura é melhor do que os sucos industrializados, por exemplo, porque se estão concentrados e exprimidos num recipiente transparente perdem seu potencial. Sempre falamos "abra menos e descasque mais"', diz Gabriela.

Entre os melhores alimentos ricos em vitamina C para consumir estão: laranja, mexerica/tangerina, limão, kiwi, morango, goiaba, maça, tomate, pimentão, cenoura, acerola, abacaxi, caju e manga.

Além de melhorar a imunidade, a vitamina C melhora o processo de cicatrização, aumenta a quantidade de glóbulos brancos, diminui o estresse oxidativo, favorece a produção de colágeno, melhorando unhas e cabelos.

Leia também: Como manter a Vitamina D alta durante o isolamento social? Aprenda

Mas e a falta dela? De acordo com a profissional, um corpo sem a vitamina C pode apresentar fraqueza, fadiga, perda de cabelo, anemia, perda de memória e queda de imunidade.