Anna dá à luz em "Novo Mundo" e Nívea descobre seu segredo

No capítulo desta terça-feira (12), as tropas de São Paulo e de Minas Gerais chegam ao Rio de Janeiro para conquistarem sua independência em "Novo Mundo", da Globo . Em seguida, Francisco (Alex Morenno) pede a Chalaça (Romulo Estrela) que consiga o encontro de Domitila com Dom Pedro (Caio Castro).

Enquanto isso, Anna (Isabelle Drummond) passa mal bocados durante seu trabalho de parto, mas consegue dar à luz uma menina e Joaquim se emociona, sem nem saber que Vitória é filha dele, pois Leopoldina (Letícia Colin) a impedirá de contar a verdade ao amado em " Novo Mundo ". Mas, Nívea (Viétia Zangrandi) ouve Anna dizer que a criança não é herdeira de Thomas (Gabriel Braga Nunes).

No final da novela , Dom Pedro recebe uma carta com a suposta rendição de Avilez (Paulo Rocha), mas Chalaça desconfia. Piatã (Rodrigo Simas) questiona Jacira (Giullia Buscacio) por sua demora em voltar para a aldeia em " Novo Mundo ".