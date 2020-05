Apple deve aumentar capacidade de armazenamento no iPhone 12, diz rumor

Unsplash/Medhat Dawoud Apple amplia capacidade de armazenamento nos iPhones





Segundo o youtuber John Prosser, do canal Front Page Tech, a Apple finalmente irá atualizar a configuração base de armazenamento interno nos novos iPhones. Em seu vídeo mais recente ele afirma que os modelos de 5,4 e 6,1 polegadas do iPhone 12 estarão disponíveis em versões com 128 ou 256 GB de memória interna.

Já os iPhone 12 Pro, com telas de 6,1 ou 6,7 polegadas, estarão disponíveis em versões com 128, 256 ou 512 GB de memória interna. Todos os quatro iPhones , segundo Prosser, terão o processador A14, telas OLED e suporte a redes 5G.

A escolha da quantidade de memória no momento da compra é mais importante nos iPhones do que em smartphones Android , já que os aparelhos da Apple não tem slots para cartões de memória. A última vez que a Apple modificou a configuração base de armazenamento nos iPhones foi em 2017, quando o iPhone 8 foi lançado em versões com 64, 128 ou 256 GB, abandonando um modelo de 32 GB que estava disponível até o iPhone 7.

Espera-se que a Apple anuncie seus novos iPhones em setembro deste ano, como de costume. Entretanto, devido à pandemia de Covid-19 , podemos não ter o tradicional evento para a imprensa, como no lançamento recente do iPhone SE .