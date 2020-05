Marca chinesa lança celular com dois sistemas para uso pessoal e corporativo

Reprodução Vivo G1 tem dois sistemas separados





A Vivo Global está lançando na China o primeiro smartphone da linha G, o G1, que conta com o processador Exynos 980 com 8 GB de RAM e 128 GB de capacidade. Ele na verdade é a versão corporativa do Vivo S6 com preços mais salgados, mas com um recurso interessante para este mercado.

O smartphone tem conectividade 5G compatível com serviços NSA e SA (non-standalone e standalone), com downloads de até 3,55 Gbps. Sua bateria é de 4.500 mAh, com carregamento rápido de 18 Watts.

A tela AMOLED de 6,44 polegadas tem uma resolução Full HD+ (1080 x 2400 pixels), com uma densidade de 409 pontos por polegada. A câmera frontal fica em um notch em formato de gota. Ela tem 32 megapixels e pode ser usada para desbloquear o smartphone. A tela do Vivo G1 também tem um sensor de impressões digitais integrado.

Uso pessoal e corporativo

O recurso interessante citado anteriormente é que o lançamento tem dois sistemas independentes , pois tem como foco o mercado corporativo e também organizações governamentais na China.

Desta forma, é possível acessar o smartphone no modo pessoal ou no modo corporativo, que são separados. Assim, todo o conteúdo e dados são independentes, algo que pode ser bem interessante para quem usa o mesmo smartphone para trabalhar e para uso pessoal. Além disso, o smartphone também conta com NFC e pode ser usado como cartão de identificação e acesso em empresas e organizações governamentais.

A câmera é quádrupla, com uma câmera principal de 48 megapixels, uma grande angular de 8 megapixels, um sensor de profundidade e uma macro, ambos de 2 megapixels. Tanto a câmera frontal quanto a traseira contam com estabilização digital de imagens.

O Vivo G1 roda Android 10 com a interface Funtouch OS 10. Seu preço será de 3.398 Yuans, ou cerca de R$ 2.769 em conversão direta.