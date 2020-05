A OMS (Organização Mundial da Saúde) e o Ministério da Saúde já determinaram o uso das máscaras. Para quem não está com sintomas, serve como prevenção.

Segundos especialistas, o uso de máscaras, mesmo caseiras, diminuí a chance de contágio do novo coronavírus (Covid-19). Veja a probabilidade de contágio na ilustração desta postagem.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.