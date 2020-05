Mylena Ciribelli faz entrevistas nas redes sociais

Mylena Ciribelli está 'oficialmente de férias', mas quem diz que a apresentadora consegue ficar parada! Pois é, ela tem feito semanalmente lives em seu Instagram com convidados especiais. Claro, que muitos deles são de esportes, área que sempre atuou, mas ela tem procurado conversar com personalidades dos mais diversos setores da sociedade. "O objetivo é sempre informar e ajudar as pessoas que estão dentro de casa nesse momento de quarentena a ter momentos mais leves".



Leia também: Multishow cancela novo reality de Nicole Bahls

Divulgação Mylena Ciribelli





Leia também: Ex-BBB Guilherme Napolitano assina contrato com empresa de cosméticos

A apresentadora tem entrevistados, médicos, nutricionistas, esportistas, terapeutas, entre outros. As férias da Record TV terminam na próxima segunda (18) e Mylena retorna na programação da emissora e até lá ela pretende continuar com suas lives. O próximo bate-papo é com o ex-jogador do Flamengo e atual diretor técnico do Kashima Antlers, do Japão, Zico, às 13h.