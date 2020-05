Chegou ao fim! Netflix divulga data da última temporada de "13 Reasons Why"

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (11) que a 4ª e última temporada de " 13 Reasons Why " entrará em seu catálogo no dia 5 de junho. No teaser, os protagonistas da série aparecem chorando após a leitura do último roteiro.

Com a frase "chegou a hora de dizer adeus", o vídeo termina com a mensagem emocionante de Alisha Boe , a intérprete de Jessica. "Eu nunca vou esquecer dessa experiência na minha vida. Obrigada".

O fim de "13 Reasons Why" também se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda. "Tá gente, eu confesso que chorei kkkk! Tem muitas pessoas que criticam essa série e eu sinceramente não entendo o "por que", essa série é magnífica, tem atores incríveis, uma direção perfeita e te faz abrir os olhos de uma forma tão intensa... Eu sou apaixonada!", defendeu uma.

Tá gente eu confesso que chorei kkkk

Tem muitas pessoas que criticam essa série e eu sinceramente não entendo o "por que", essa série é magnífica, tem atores incríveis, uma direção perfeita e te faz abrir os olhos de uma forma tão intensa... Eu sou apaixonada! #13ReasonsWhy https://t.co/k6L1XuwDrJ — » ???? ??? ?° (@smislovely) May 11, 2020





Mas também há quem não goste da série e agradeceu que ela tenha chegado ao fim. "Essa bomba de #13ReasonsWhy vai acabar finalmente amém , um desserviço pra sociedade essa série", comemorou outro.

Essa bomba de #13ReasonsWhy vai acabar finalmente amém , um desserviço pra sociedade essa série — Amyzinha (@Empoderation) May 11, 2020