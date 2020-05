Mulher de Justin Bieber admite que sofre com comparações com Selena Gomez

A modelo Hailey Baldwin , mulher do cantor Justin Bieber, admitiu que sofreu muito no começo de seu relacionamento com o cantor por conta das comparações que os fãs faziam entre ela e a ex-namorada do marido, Selena Gomez .

Leia também: Justin Bieber desabafa sobre doença de Lyme: "Voltarei melhor do que nunca"

Reprodução Selena Gomez e Hailey Baldwin





"Definitivamente, não é fácil. Justin sabe que passei por dificuldades com o que os outros diziam, e como as pessoas me comparavam... o jeito que fizeram eu me sentir menos mulher", disse a esposa de Justin Bieber em uma live no Facebook.

Leia também: Casamento de Justin Bieber e Hailey Baldwin causa polêmica em hotel

Baldwin acredita que as comparações surgiram porque muitos fãs "nem experimentaram um amor de verdade e não sabem como é ter um verdadeiro relacionamento". Ela afirmou que por conta disso não lê mais comentários nas redes sociais.

Leia também: Justin Bieber desabafa sobre sua saúde mental: "estou lutando muito"

"A essa altura, já penso que o que as pessoas falam sobre isso vai além do ridículo, porque não é real. As pessoas acham que sabem o que acontece na vida dele, em seus relacionamentos, e acham que sabem o que acontece entre a gente. Como chegamos aqui. E não existe maneira de saberem isso. Inventam detalhes que acham que é verdade", comentou a modelo .