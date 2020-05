Milton Neves alfineta Cátia Fonseca após atraso na programação

Milton Neves parece ter se irritado com o atraso de Cátia Fonseca para encerrar o programa anterior ao esportivo "3º Tempo" apresentado por ele todos os domingos, na Band . Com tom de deboche, o jornalista deu uma "alfinetada" na colega de emissora ao vivo.

Leia também: Globo recomenda que apresentadores se maquiem em casa e proíbe manicures

Reprodução/Band Milton Neves e Cátia Fonseca





Leia também: Apresentadora da Globo lamenta morte de amiga para o novo coronavírus

"Estamos chegando no horário não correto com o 3º Tempo. Um abraço para a Cátia Fonseca, gostei muito do teu merchan sobre relógio. Porque relógio que não atrasa não adianta, entendeu? Parabéns, Cátia Fonseca. Gostei muito do teu merchan de oito minutos", disse Milton Neves .

Leia também: Ator da Globo diz que teve 70% do pulmão atingido por novo coronavírus

A atração estava programada para ser exibida às 18h, mas foi ao ar com 14 minutos de atraso. Cátia Fonseca estava comandando um programa especial de " Dia das Mães " e transmitiu as músicas finais da live do cantor Daniel.

"Estamos chegando no horário não correto com o 3º Tempo"



"Cátia, gostei muito do teu merchan sobre relógio. Relógio que não atrasa não adianta. Gostei muito do teu merchan de oito minutos"



que clima gostoso na Band #3Tempo pic.twitter.com/l1jcC4Ysmm — Ricardo S (@RickSouza) May 10, 2020