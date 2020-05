Mãe faz alerta após filha quase morrer engasgada com brinquedo

Em um grupo de mães do Facebook, a australiana Jessica Stewart fez um alerta após sua filha de seis meses, Malia, quase morrer engasgada com um brinquedo. Ela lembra que enquanto lavava louça, a criança estava sentada uma cadeira atrás com seu brinquedo favorito, um chocalho de pelúcia.

Reprodução/The Sun A mãe fez um alerta aos pais após a filha de seis meses quase morrer engasgada

Apesar de estar no mesmo ambiente que a filha, ela não percebeu que Malia tentava engolir o objeto. Jessica só notou o que estava acontecendo quando ouviu um barulho estranho. Ao olhar para trás, ficou desesperada. "Ela estava com o rosto vermelho e os olhos estavam saltando", lembra.

Jessica tirou o brinquedo da boca da filha e a pegou no colo. "Ela vomitou em cima de mim imediatamente e logo ficou completamente bem. Eu estava gritando, pois foi a coisa mais assustadora que eu já vi", fala a mãe .

"Estou feliz que ela estava na cozinha comigo e não na sala ao lado em seu tapete de brincar", diz. Jessica finaliza pedindo aos pais que nunca deixem seus bebês sozinhos nem por uma "fração de segundo", pois isso pode ser significativo para acontecer um acidente trágico.