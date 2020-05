Mãe faz máscara adaptada para filha surda poder sacar o FGTS em meio à pandemia

Muitos surdos oralisados utilizam da leitura labial para se comunicar, mas nessa pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) a comunicação corre o risco de ficar comprometida pelo uso de máscaras. Esse foi o problema que a maquiadora profissional e estudante de letras, Nathalie Cooper, enfrentou.

Leia também: Pais surdos compartilham rotina de cuidados com filha ouvinte



Arquivo pessoal/Nathalie Cooper A mãe da estudante de letras fez a máscara para ajudá-la na comunicação





Nathalie foi demitida de seu trabalho e precisava sacar seu FGTS em uma agência da Caixa. Nessa situação, percebeu que por causa do uso de máscaras pelos funcionários do banco teria dificuldades de se comunicar e surgiu a ideia de que sua mãe precisaria passar as informações para ela.

"Sempre me virei sozinha, mas nesse dia tive que chamar minha mãe para ouvir as pessoas e me dizer. Mas fiquei preocupada por ela ter que tirar a máscara para poder falar o que estava acontecendo", contou Nathalie.

Leia também: Quais são os principais cuidados com as máscaras caseiras?

Enquanto pensava em uma solução, a mãe da estudante de Letras encontrou um tutorial na internet sobre como fazer máscara em casa e adaptou. Fez nas medidas do rosto com uma parte transparente e problema resolvido! "Ela pediu para tirar uma foto e mandar no grupo da família, depois a foto viralizou", diz Nathalie.

A foto se tornou viral nas redes sociais após ser publicada no Twitter do perfil @samguaja, com a tag #SurdosQueOuvem , com mais de 9 mil retweets e 79 mil curtidas na plataforma.

GENTE, QUE RAINHA DE MÃE

"Pra vocês verem como acessibilidade não é só sobre rampa:

Minha mãe fez uma máscara transparente pra poder conversar comigo. #SurdosQueOuvem " pic.twitter.com/mfcG4tYo39 — sam (@samguaja) May 7, 2020





Nathalie pensa que é importante ter iniciativas assim. "Além da leitura labial, na linguagem de libras é utilizado expressões faciais", diz a estudante e maquiadora.

Leia também: Deficientes visuais devem redobrar cuidados durante pandemia

Muitos comentários parabenizaram a iniciativa da mãe de Nathalie e reforçaram a importância desse tipo de máscara existir para surdos oralisados e para quem os acompanha ou têm de se comunicar com eles.



Reprodução/Twitter Muitos comentaram sobre, afirmando que acessibilidade não é apenas rampa ou vaga de estacionamento