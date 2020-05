Carolina Ferraz leva filha às pressas para hospital após acidente doméstico

Neste domingo de Dia das Mães (10), Carolina Ferraz usou as redes sociais para compartilhar o susto que sofreu com a filha mais nova Izabel . De acordo com a atriz, o vidro do box do banheiro dela caiu sobre a pequena e precisou levá-la às pressas para o hospital.

"Ontem tomamos um susto. A porta de box do nosso banheiro caiu em cima da Izabel, simplesmente se espatifou em milhares de pedaços. Eu estava na porta do banheiro esperando para secá-la, minha sorte foi estar de pj de braços e pernas compridas", começou Carolina Ferraz .

Em seguida, a artista contou detalhes de como fez para tentar socorrer a filha. "Primeiro o barulho enorme, uma explosão, depois o grito de susto da Bebel. Quando olhei minha primeira reação foi gritar "fique parada, não se mova", um piscar de olhos e o sangue começou a sair do braço e perna, meu Deus... Corri calcei uma chinela, agarrei uma toalha e a tirei do box. Fui ao outro banheiro e joguei muito condicionador em todo seu corpo para que os pedaços de vidro escorressem pelo corpo e cabeça que estavam cheios de vidro picado, abri o chuveiro e deixei lavar todo o vidro água abaixo. Foi então que vi vários cortes no braço direito e no pé também, como eram vários cortes saia muito sangue, muito!", completou.

A atriz contou que precisou levar Izabel para o hospital e foi muito bem atendida pelos profissionais de saúde e parabenizou todas as mães pelo seu dia. "Izabel aguentou firme, foi muito corajosa minha pequenina. Hoje quero desejar um feliz dia das mães a todas as mães do mundo, em especial as mães de todos profissionais de saúde que seguem firmes na linha de frente na luta contra o Covid-19 , eu e minha família agradecemos. Bebel está bem e já quer brincar, o susto passou", finalizou Carolina Ferraz .