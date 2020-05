Curado da Covid-19, sertanejo Mariano diz que nunca ficou tanto tempo sem beijar

O sertanejo Mariano, que faz dupla com Munhoz, já está recuperado do novo coronavírus e segue em isolamento junto com a família na chácara que possui no Mato Grosso do Sul. O cantor, de 33 anos, disse que está se mantendo ocupado nesta quarentena, mas sente falta dar uns beijos na boca.

Reprodução/Instagram Sertanejo Mariano está solteiro desde o começo do ano





"Na chácara, o serviço não acaba nunca. Levanto às 6h todos os dias para cuidar dos animais, alimentar os peixes, cuidar do jardim, limpar as coisas", disse Mariano em entrevista à Quem . Além desses afazeres, o cantor se prepara para uma live no YouTube junto com Munhoz, que está marcada para o dia 26 de maio.

"Estamos montando uma estrutura com palco e cenário para live. Estamos tomando todo o cuidado para montar, reduzindo o número de pessoas trabalhando nisso e fazendo tudo com antecedência. A ideia é fazer três horas e meia de show com as músicas do começo da carreira e atuais. Além disso, a live vai ter o fundo solidário", adiantou.

Solteiro desde o começo do ano, quando anunciou o fim do relacionamento com a ex-bailarina do Faustão Carla Prata, Mariano disse que está há meses na seca. "Depois do primeiro beijo, nunca tinha ficado tanto tempo sem dar um beijo na boca . Mas não tem jeito, estou solteiro e tenho que respeitar o isolamento. É difícil, mas tem que esperar isso passar."

O sertanejo foi uma das celebridades que testaram positivo para a Covid-19 . Ele precisou passar cinco dias na UTI e depois ficou isolado em um apartamento no interior de São Paulo.

"Graças a Deus estou curado e meus sintomas foram tranquilos. Tive um pouco de dor no corpo, princípios de febre e dor de garganta. O que mais me incomodou foi a perda do paladar e olfato. Não sentia o gosto de nada. Mas continuei me alimentando mesmo assim de forma saudável para poder ficar bem logo", contou Mariano .