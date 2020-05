Ex-BBB Bianca Andrade mostra fotos da casa nova com três andares e piscina

Bianca Andrade está de casa nova. A ex-BBB e blogueira de maquiagem, mais conhecida como Boca Rosa , mostrou algumas fotos no último domingo (10) de como é o imóvel onde ela irá morar. É uma baita casa em São Paulo, onde a carioca mora atualmente.

A blogueira foi passar o Dia das Mães no Rio de Janeiro e já adiantou que pegou as chaves da casa nova antes de sair de São Paulo. "Lembram que eu queria uma casa assim pra trabalhar na piscina?", perguntou Bianca aos seguidores antes de mostrar fotos do imóvel no Stories.

A influenciadora digital disse que não contou antes porque só gosta de anunciar as novidades quando tudo está 100% certo. Agora que já está com a casa garantida, ela deu mais detalhes sobre onde irá morar. "Tô tão feliz! É casa mesmo, três andares , menina! Deus é muito maravilhoso mesmo. Que ele abençoe esse meu novo lar assim como abençoou meu primeio apê em São Paulo", escreveu Bianca.

