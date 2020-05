Adriana esteves faz confusão ao assinar nota de repúdio e vira piada na internet

O assunto pode ser sério, mas Adriana Esteves acabou virando meme na internet mesmo assim. A atriz fez uma pequena confusão na hora de assinar uma nota de repúdio à entrevista dada por Regina Duarte à CNN, na qual a Secretária de Cultura menosprezou os efeitos do Covid-19 e da ditadura militar no Brasil.



Leia também: Cauã Reymond a Rita Lee: vários artistas assinam manifesto contra Regina Duarte

Reprodução/Instagram Adriana Esteves

Leia também: "Eu não queria", diz Adriana Esteves sobre a reprise de "Avenida Brasil"

Na hora de preencher o documento, que foi assinado por outros 511 artistas, a Thelma de "Amor de Mãe" se confundiu. Adriana Esteves colocou o próprio nome no campo em que deveria escrever a profissão. É claro que a web não perdoou esse deslize.

"Lenda! Adriana Esteves, exercendo a profissão de Adriana Esteves, foi uma das assinantes da carta de repúdio à Regina Duarte", escreveu um internauta no Twitter. "A Adriana Esteves e tão incrível que a sua profissão é ser Adriana Esteves, uma mulher a frente de seu tempo!", brincou outra.

Leia também: Genética boa! Confira os filhos dos famosos que são de tirar o fôlego

Até mesmo em casa a global está convivendo com as piadas sobre a profissão dela. O filho da atriz, Felipe Ricca , gravou um vídeo com desejando feliz Dia das Mães e não perdeu a chance de brincar. "Hoje é dia de uma das maiores Adrianas Estves do Brasil", disse o jovem filmando a mãe caindo na risada.

LENDA! Adriana Esteves, exercendo a profissão de Adriana Esteves, foi uma das assinantes da carta de REPÚDIO à Regina Duarte. pic.twitter.com/7JjhAuMD26 — SPOPIFY (@portalspopify) May 10, 2020





A Adriana Esteves e tão incrível q a sua profissão é ser Adriana Esteves, uma mulher a frente de seu tempo! pic.twitter.com/EmzEN7Eeqj — Brazil, I'm devastated (@Nathy0896) May 10, 2020





depois que saiu aquela lista onde a a profissão da adriana esteves aparecia sendo "adriana esteves" o filho dela:



pic.twitter.com/1XZlVFnyK9 — villanelle se masturbando pensando eve (@racheIweiszx) May 10, 2020





persistir até um dia ser Adriana Esteves por amor pic.twitter.com/3fDa6qhJqn — taizzz (@taissdesa) May 10, 2020





Teste vocacional: a

Eu: quero a profissão Adriana Esteves pic.twitter.com/WaIxjj1Il0 — eu contra a noite (@adbrig_) May 10, 2020





Quando acabar a quarentena quero me matricular no curso adriana esteves, pois meu sonho é ser adriana esteves

QUE MULHERÃO DA PORRA pic.twitter.com/7WAjK9cW7b — @preta aleluia arrepiei (@glaucegoncalve1) May 10, 2020