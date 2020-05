Google Duo expande videochamada para 32 pessoas e ganha filtros

Reprodução/YouTube/Google O Google apresentou diversas novidades para o Duo





O Google Duo acaba de ganhar o modo família, que conta com uma tela para fazer desenhos em uma janela dentro da chamada de vídeo, além de novos efeitos e máscaras.

Para começar a usar, basta fazer uma chamada em vídeo e clicar no botão do 'modo família'. Com o recurso ativo, os botões 'encerrar' ou 'silenciar a chamada' ficam ocultos, assim as crianças não irão apertar eles sem querer e interromper a conversa.

As funções do modo família funcionam tanto para chamadas particulares quanto em grupo. O recurso 'Momentos' do Duo , no qual é possível capturar as telas das pessoas que participam da chamada, ficará bem mais divertido com este novo modo.

Outra novidade é a possibilidade de convidar pessoas para participarem de chamadas com um link, o convidado só precisará ter uma conta Google . Para acessar o Duo, é preciso baixar o app, disponível para smartphones e tablets Android e iOS , ou fazê-lo por meio de um navegador web.



No release de apresentação das novas funções, o Google não deixou de cutucar o rival Zoom , dizendo que todas as chamadas são criptografadas de ponta a ponta, e assim, seguras e totalmente privadas.

Para terminar, outra novidade muito bem-vinda. O Google Duo aumentou recentemente o limite de pessoas de 8 para 12 pessoas, mas em breve vai permitir chamadas com ainda mais participantes. Segundo as informações, a partir das próximas semanas será possível fazer chamadas em grupos de até 32 pessoas.

Abaixo, confira o vídeo com as novidades do Google Duo.