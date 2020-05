Apple Watch poderá identificar ataque de pânico, diz vazamento

Esse seria mais um passo da empresa nos cuidados de saúde mental, e pode ajudar usuários avisando-os antecipadamente que um ataque de pânico está começando. Como exemplifica Prosser, isso pode ser crucial em momentos específicos: se o usuário estiver dirigindo e for avisado sobre o ataque, por exemplo, ele pode parar o carro e evitar consequências piores.

Com a capacidade de medir o nível de oxigênio no sangue e os batimentos cardíacos dos usuários, o Apple Watch poderia cruzar esses dados e informar se a pessoa está hiperventilando.

De acordo com ele, a novidade deve ser apresentada na WWDC (conferência da Apple) ainda este ano. Ele afirma, porém, que o recurso tem a possibilidade de ficar para o ano que vem.

A próxima geração do Apple Watch pode trazer um recurso inovador no mundo dos relógios inteligentes: detectar ataques de pânico nos usuários. A informação é de Jon Prosser, conhecido por divulgar vazamentos a respeito de dispositivos da Apple.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.