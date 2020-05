Para gamers: Qualcomm anuncia processador Snapdragon 768G

Divulgação Redmi K30 5G Racing Edition é o primeiro smartphone com Snapdragon 768G





A Qualcomm anunciou nesta segunda-feira (11) um novo processador intermediário para smartphones voltados ao público gamer. Batizado de Snapdragon 768G , ele é um upgrade do Snapdragon 765G que foi anunciado em dezembro passado, mas só agora está começando a chegar aos consumidores em maior escala, com seu uso em aparelhos como o LG Velvet.

Assim como seu antecessor, o Snapdragon 768G tem 8 núcleos: um Kryo 475 "Prime" de 2,8 GHz (contra 2,4 GHz no modelo anterior), um Kryo 475 "Gold" de 2,2 GHz e seis núcleos Kryo 475 "Silver" de 1,8 GHz. A GPU Adreno 620 também tem clock mais alto, 750 MHz contra 625 MHz no modelo anterior.

Segundo a Qualcomm , o clock mais alto no núcleo "Prime" e na GPU do 768G representa um ganho de desempenho de 15%. Fora isso, a principal diferença entre ele e o 765G é o suporte a Bluetooth 5.2 no novo chip, contra Bluetooth 5.0 em seu antecessor. A estratégia de "tunar" um chip e relançá-lo no mercado como um novo modelo já foi usada pela Qualcomm anteriormente, no Snapdragon 855+.

Suporte à rede 5G

O Qualcomm Snapdragon 768G tem um modem 5G Snapdragon X52 integrado, com suporte aos dois tipos de rede 5G mais comuns no mercado, nomeadas de acordo com as frequências usadas: mmWave, que tem mais velocidade, e sub-6 GHz, que oferece maior alcance.

Assim como no Snapdragon 865, o 768G tem suporte drivers de vídeo atualizáveis através de um aplicativo , sem a necessidade de uma nova versão do sistema operacional do aparelho. Com isso, fica mais fácil para os usuários aproveitarem de correções de bugs e melhorias de desempenho que eventualmente sejam desenvolvidas pela Qualcomm .

O primeiro smartphone equipado com o Snapdragon 768G é o Xiaomi Redmi K30 5G Racing Edition.