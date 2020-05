O Facebook está diferente: veja o que mudou na interface da rede social

Reprodução Novo layout do Facebook





Não se assuste se você entrar no Facebook e perceber que ele está de cara nova. A rede social começou, na última sexta-feira (8), a distribuir um novo layout que estava em fase experimental desde o ano passado, quando foi anunciado por Mark Zuckerberg durante a conferência F8.

A empresa anunciou agora que a distribuição chegará a todos os usuários em algum momento "nas próximas semanas", sem dar uma data fixa para a conclusão dessa transição.

A mudança visual mais óbvia é o abandono do azul, que por tantos anos foi tão fortemente associado à rede social . No lugar, a interface agora privilegia o branco e tons de cinza. Além disso, a barra lateral também foi remodelada, com botões mais espaçados e menos poluição visual.

Boa parte dos elementos que faziam com que a barra lateral fosse tão bagunçada agora estão presentes na parte superior da interface, como botões brancos. A aparência é similar ao aplicativo do Facebook para celulares, proporcionando acesso rápido aos recursos que o usuário mais acessa, como grupos, o marketplace, ou a área de games da plataforma.

Também é importante observar que o novo visual também oficializa a introdução no modo escuro para todos os usuários. O recurso já era uma opção para mais da metade do público do Facebook , mas agora deverá estar acessível para todos.