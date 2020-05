Horóscopo do dia: previsões para 11 de maio de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

O dia pode ser produtivo. Porém, cuidado com a intolerância, a impaciência e a agressividade. A Lua segue em Capricórnio, enquanto Mercúrio desafia Marte. A preferência vai para atividades mais simples, saudáveis, prazerosas e inspiradoras. Vale prestar atenção na intuição e nas sincronicidades mágicas. Vale também buscar informações positivas, elevadas. Sintonizar-se com tudo o que traz significado especial para a vida. Assim fica mais fácil cultivar alto astral, clareza, confiança e entusiasmo.

TOURO

A Lua cheia segue agora em Capricórnio, bom período para fazer contatos profissionais, expandir seu círculo de amizades, estudar e aprender. Aproveite o período para adiantar negociações, contatos e assuntos práticos. Apenas cuidado para não exagerar na impulsividade! Invista na otimização do tempo e na boa administração dos recursos. No fim da tarde a Lua se combina com Sol e Netuno, prometendo mais inspiração. Uma caminhada ao livre, de preferência junto à natureza pode expandir seus pensamentos.

GÊMEOS

A Lua segue agora em Capricórnio, favorecendo as iniciativas práticas. A inquietação está em pauta, mas aguarde seu aniversário para iniciar projetos. A vida não é só trabalho, procure também reservar tempo para passeios, leituras e momentos de introspecção. Neste momento, meditar, rever o ciclo que passou e traçar novas metas é importante. Mercúrio desafia Marte, pedindo cuidado com conflitos: o antídoto para a raiva e a irritabilidade é programar atividades prazerosas. Procure cultivar o seu lado mais carinhoso também.

CÂNCER

Perseverança, estratégia, planejamento e organização são qualidades que ganham destaque. A Lua segue em Capricórnio, o prazer vem junto com a disposição produtiva. Bom dia para traçar planos, estratégias, para resolver assuntos pendentes. Aproveite para fazer algo que realmente gosta também. Mas Mercúrio desafia Marte: todos ficam mais inquietos e impacientes. Evite discussões, cuidado com a fala agressiva. Procure relaxar, cultivar mais confiança, bem estar, sensibilidade e harmonia. Assim o tempo pode render mais.

LEÃO

Atividades ligadas à comunicação continuam em destaque. Perceba se sua fala é crítica ou agressiva. Melhor evitar impor seu ponto de vista e repensar verdades estabelecidas. Procure cultivar o seu lado mais carinhoso, bem humorado, atencioso e protetor, esteja aberto para perceber as necessidades de quem ama. Fique atento aos seus pensamentos e emoções: novas inspirações estão em pauta. A Lua segue em Capricórnio, você pode dosar melhor suas ações, com mais realismo, consciência, discernimento e maturidade.

VIRGEM

Bom período para arregaçar as mangas, finalizar assuntos, fazer algo produtivo. A Lua segue no compenetrado Capricórnio: Método, realismo, disciplina e praticidade ganham destaque. Com seu olhar clínico, analise, pesquise e observe para perceber tudo com mais clareza. Aproveite para adiantar estudos, pesquisas, mensagens, contatos e comunicações em geral. Mas procure fazer tudo sem pressa. É bom evitar críticas e discussões. Você pode promover diálogos esclarecedores, a diplomacia é o antídoto.

LIBRA

A Lua segue em Capricórnio, aproveite para organizar melhor suas ideias, estruturar projetos, aproveitar melhor o tempo com algo produtivo. Mas Vênus continua a desafiar Netuno durante todo o mês. Quanto mais realismo, melhor. Procure controlar as expectativas, para que não se tornem exageradas. Cuidado com excessos contraproducentes, como o impulso de gastar o dinheiro que não possui, por exemplo. Nos relacionamentos, com calma pode perceber se há enganos ou confusões.

ESCORPIÃO

A segunda-feira tem potencial produtivo. A Lua segue no pragmático Capricórnio, você pode elaborar estratégias, organizar a agenda, priorizar assuntos, avaliar os procedimentos para desenvolver seus planos. Mercúrio desafia Marte: atenção para a agressividade! Procure cultivar a generosidade, a gentileza e a diplomacia para somar forças. Vale também colocar-se em movimento, evite ficar muito tempo para ou em tarefas repetitivas. Prefira investir nos seus talentos e no que realmente gosta de fazer.

SAGITÁRIO

Os contatos, as divulgações, os estudos e a interação com o mundo continuam em destaque. É importante harmonizar as relações com mais disposição, clareza e abertura para compreender o outro. A Lua segue em Capricórnio para ajudá-lo a cultivar uma visão mais prática e realista dos fatos. Maturidade, honestidade, profissionalismo e comprometimento são qualidades em destaque. Aproveite para cultivar foco, pesquisar, estudar, aprofundar-se nos temas que mais lhe interessam.

CAPRICÓRNIO

A Lua segue em seu signo, favorecendo o profissionalismo. Saturno fica retrógrado, indicando um período ideal para fortalecer as estruturas de sua empresa, revisar projetos, economizar e otimizar recursos. Não é um bom período para empréstimos, ou para inaugurar um empreendimento. Apenas se estiver tudo muito bem planejado! Empreendimentos e negociações avançam se houver maturidade, honestidade e comprometimento. Aproveite para traçar estratégias e administrar a vida financeira.

AQUÁRIO

Período bom para avançar nos estudos, promover intercâmbios, divulgar seu trabalho e fazer todo tipo de contatos. Mercúrio e Saturno sinalizam um momento produtivo, com mais disciplina e profissionalismo. Mas é importante desacelerar, conter exageros, cultivar mais economia e introspecção também. Com Saturno retrógrado em seu signo, é bom promover correções no trabalho, ajustar metas, reavaliar assuntos ligados à carreira. Caso esteja muito afastado de seu propósito, é hora de buscar respostas!

PEIXES

Hoje você pode se organizar melhor para fazer o tempo render. Com a Lua em Capricórnio, conte com mais realismo e praticidade para boas decisões. Aproveite para negociar, clarear dúvidas, fazer bons contatos, promover divulgações e desembaraçar negociações. Bom período para esclarecer mal entendidos, oferecer ajuda, cultivar solidariedade. Os estudos estão favorecidos. Você pode canalizar a inspiração com desenvolvimento de técnicas, para que seus talentos possam ser alinhavados produtivamente.