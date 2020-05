Morre Jerry Stiller, comediante e pai do ator Ben Stiller, aos 92 anos

O ator e comediante Jerry Stiller morreu, aos 92 anos, nesta segunda-feira (11) de causas naturais. A notícia foi dada pelo seu filho, o ator Ben Stiller, no Twitter. O artista, que soma grandes trabalhos em séries e filmes, está recebendo diversas homenagens nas redes sociais.

