Ex-atriz da Globo que viveu Narizinho pede auxilio emergencial para pagar contas

Raquel de Queiroz foi uma das atrizes mirins que viveu Narizinho , do infantil "Sítio do Picapau Amarelo", que por anos fez parte da programação da Globo . A última versão inédita foi exibida em 2007 e foi justamente dessa temporada que a atriz participou. Segundo o Notícias da TV , depois disso, ela sumiu da televisão, virou professora de balé e, atualmente com 23 anos, está contanto com o auxílio emergencial do governo de R$ 600 para pagar as contas.

Reprodução Raquel de Queiroz viveu Narizinho no "Sitío do Picapau Amarelo"





O balé entrou na vida de Raquel muito cedo, ela dança desde criança e foi assim que foi descoberta por um produtor da Globo , aos 9 anos. Além de viver Narizinho e fazer pequenas participações em algumas novelas, a atriz e dançarina também chegou a participar da gravação de um DVD de Xuxa Meneghel voltado para o público infantil.

Formada em dança, Raquel passou a dar aula após não conseguir novas oportunidades na televisão. Ela é professora em uma escola de dança no Rio de Janeiro, mas o local está fechado devido a pandemia causada pelo novo coronavírus.

"Fico organizando, montando planilha de aula, essas coisas. A gente está sempre mandando vídeos para [as redes sociais da] escola. Mas não estou trabalhando nem recebendo. Estou contando com o auxílio, que não saiu até agora. Em análise eterna", contou a atriz ao Notícias da TV .

O contrato com a Globo durou até 2010 e quando venceu não foi renovado. Na época, Raquel estava com 15 anos e não recebeu mais convites para atuar na televisão. A atriz precisou mudar de casa, e trocou de telefone - perdendo o contato com produtores - e não estudou teatro porque disse que buscou algo que desse um retorno financeiro. "Moro sozinha, tenho contas pra pagar", desabafou a professora que sonha em voltar à TV.