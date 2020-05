Aline Barros, Turma do Pagode, Molejo e mais: Confira as lives da semana

Devido à pandemia do novo coronavírus, as lives têm sido uma grande atração para os fãs que estão proibidos de acompanhar seus artistas favoritos de pertinho nas grades dos shows. Nesta semana, entre os dias 11 e 15, grandes nomes da música como: Aline Barros , Turma do Pagode e Molejo ajudarão o público a combater o tédio da quarentena.

Reprodução/Instagram Turma do Pagode





Confira abaixo a lista completa da programação de lives que vai rolar nesta semana:



11 de maio - Segunda-feira

Nannah - às 20h

Onde: youtube.com/nanahoficial

12 de maio - Terça-feira

Aline Barros - às17h

Onde: youtube.com/alinebarrosofficial

Sampa Crew - às 20h

Onde: youtube.com/vejasampacrew

13 de maio - Quarta-feira

Turma do Pagode - às 20h

Onde: youtube.com/grturmadopagode

Marcelo Falcão - às 20h

Onde: youtube.com/marcelofalcaooficial

14 de maio - Quinta-feira

Dentonautas Roque Clube - às 22h

Onde: youtube.com/ detonautas

15 de maio - Sexta-feira

Léo Magalhães - às 20h

Onde: youtube.com/LeoMagalhaesOficial

Molejo - às 20h

Onde: youtube.com/molejooficial

Orochi - horário ainda a confirmar

Onde: Twitter e Instagram