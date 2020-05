Dom Pedro sai vitorioso do conflito em "Novo Mundo"

Enquanto Dom Pedro (Caio Castro) deseja ficar no Brasil, Avilez (Paulo Rocha) faz de tudo para levar o príncipe regente de volta para Portugal em "Novo Mundo". No capítulo desta segunda-feira (11), Leopoldina (Letícia Colin) e Anna (Isabelle Drummond) ficarão aflitas com toda a confusão que está acontecendo.

Reprodução/TV Gobo Caio Castro interpreta Dom Pedro I em "Novo Mundo"





Apesar de todas os conflitos que se desdobram para a independência do " Novo Mundo ", o clima de românce segue no ar na novela da Globo . Apaixonado, Piatã (Rodrigo Simas) vai pedir Jacira (Giullia Buscacio) em casamento diante dos Tucarés.

Em " Novo Mundo ", Joaquim se une a Peter (Caco Ciocler), Libério (Felipe Silcler), Diara (Sheron Menezzes) e Wolfgang (Jonas Bloch) e leva o povo para lutar a favor de Dom Pedro. Assim, Avilez desiste da batalha e é obrigado a retirar suas tropas. Enquanto isso, Thomas (Gabriel Braga Nunes) passa a noite com Domitila.