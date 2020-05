Multishow cancela novo reality de Nicole Bahls

O Multishow estava em conversa avançada com Nicole Bahls para a estreia do novo reality que seria apresentado modelo, o 'Casa Bahls'. O canal, inclusive, já tinha uma estimativa de estreia da atração, previsão de início das gravações, nomes cotados para o elenco, além de valores de cachês e prêmios já definidos. No entanto, por conta da pandemia do novo coronavírus, a emissora decidiu cancelar, pelo menos por enquanto, o novo projeto.



Reprodução/Instagram Nicole Bahls