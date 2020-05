Horóscopo do dia: previsão para o dia 10 de maio de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Você pode atualizar informações e buscar novos pontos de vista. A Lua segue no compenetrado Capricórnio: aproveite para pesquisar, estudar, investigar, buscar respostas e obter bons diagnósticos. Lua e Urano seguem em harmonia: as novidades e as mudanças podem ser introduzidas com mais critério, planejamento e eficácia. Vale investir em aprimoramentos profissionais. Porém, cuidado com a impaciência e a comunicação agressiva. Mercúrio desafia Marte, pedindo cuidado com discussões improdutivas.



TOURO

Bom período para expandir contatos, estudar diferentes assuntos. A Lua segue em Capricórnio e se combina com Urano: aproveite para buscar novidades e agir com autonomia. Evite ficar muito tempo parado, o domingo pede movimento e dinamismo. Apenas esteja mais consciente em relação ao corpo para não exagerar na empolgação e ultrapassar limites físicos e energéticos. Cuidado para não exagerar nos gastos e nas expectativas em relação aos outros também. Invista na independência, no profissionalismo e na eficiência.



GÊMEOS

A Lua segue em Capricórnio: você pode investir na produtividade, mesmo num domingo. Mas evite ambientes tumultuados, sobrecarga de compromissos e tarefas. Atividades artísticas e criativas, recolhimento e práticas espirituais são importantes para alimentar a alma e renovar as energias. Boas inspirações estão em pauta. Fique atento às suas reações emocionais, que podem indicar o que precisa ser transformado e curado. Cuidado com confrontos também, evite ultimatos e cobranças, as reações podem ser mais agressivas.



CÂNCER

Lembre-se que toda mudança é para melhor. Você pode agora promovê-las conscientemente. Novas revelações, intuições e aprendizados espirituais o levam a aprimorar-se. Aproveite para arejar e movimentar as energias de sua casa, livrar-se de tudo o que está parado há tempos. Lua e Urano favorecem a renovação. Aproveite também para conectar-se com novas tendências, buscar informações, ideias e opiniões diferentes. Mantras, meditações e afirmações positivas também ajudam a promover higiene mental.



LEÃO

Com o Sol em Touro , é tempo de cultivar passos mais lentos, porém mais firmes e constantes. Cuidado com a teimosia e o materialismo excessivo. Procure cultivar boas intenções, agir com integridade e pensar coletivamente. Se assim o fizer, pode avançar em seus projetos e conquistar mais espaço. Vale tomar iniciativas ligadas à comunicação. Aproveite para fazer contatos, ativar divulgações e promover o aumento de sua renda. Lua se alinha com Júpiter, favorecendo estudos mais elevados e temas filosóficos.



VIRGEM

Aproveite o período para atualizar informações. A comunicação e os estudos continuam favorecidos. Mercúrio combina forças com Júpiter e Plutão, favorecendo aprofundamentos. Ainda bem, pois Mercúrio também se desentendeu com Marte: o cuidado deve ser com a fala impulsiva e agressiva. Evite tomar decisões sem antes refletir. Prefira concluir assuntos com mais independência. Além disso, a Lua segue em Capricórnio, favorecendo o respeito, profissionalismo, integridade e bom senso.



LIBRA

É hora de organizar a vida e otimizar recursos para que tudo funcione melhor. A Lua segue em Capricórnio e o Sol segue em Touro, favorecendo a praticidade e a objetividade. Mas cuidado com a impaciência, a ansiedade, a imprudência. Melhor respirar fundo e fazer tudo com calma. Os passos devem ser lentos, porém firmes e constantes. No fim da tarde, Lua e Urano favorecem atividades diferentes, criativas e originais. Vale abrir espaço para algo novo e inédito em sua vida.



ESCORPIÃO

Conte com boa capacidade de análise para enxergar as situações que se apresentam com mais seriedade e compreensão. Aproveite para elaborar estratégias, traçar planos de ação. Mas evite forçar situações, fazer exigências ou criar conflitos. A Lua segue em Capricórnio e Mercúrio se combina com Plutão: prefira investir em pesquisas, investigações e análises. O Sol segue no signo oposto, esteja aberto para ouvir a opinião de parceiros e colabores para que possa alinhar interesses e somar forças.



SAGITÁRIO

Você pode pesquisar, trocar informações, esclarecer questões confusas para concluir negociações. Todo tipo de movimento intelectual está favorecido pela combinação de Mercúrio e Júpiter. Tudo o que depender da agilidade mental está favorecido. Você pode ativar seu lado mestre/professor para compartilhar conhecimento. Com a Lua em Capricórnio, é bom fazer uma lista das pendências e priorizar um assunto de cada vez. Mudanças de planos também estão em pauta, procure aproveitar essa fase para introduzir novidades.



CAPRICÓRNIO

A Lua segue em signo, você pode investir nos assuntos profissionais. Mas não seja tão rígido! Vale introduzir algo novo em sua vida, buscar o sabor de aventura, liberdade, permitir-se arriscar e ousar. Está mais fácil quebrar padrões repetitivos, cultivar flexibilidade, capacidade de improviso e criatividade para que a vida ganhe novos sabores. Você pode também fazer bons contatos. Caso surja um empecilho, conte com sua competência para encontrar a melhor saída. Análises e compreensões profundas continuam favorecidas.



AQUÁRIO

A Lua segue em Capricórnio e você pode fazer seu tempo render mais. Mercúrio segue em harmonia com Júpiter e Plutão: o dinamismo nos estudos e nos intercâmbios está garantido. Conte com sua capacidade de improvisação e sua adaptabilidade para aprimorar seu projeto ou serviço. A inquietação mental continua grande, vale evitar tarefas repetitivas e situações aprisionadoras. Aproveite para buscar novos assuntos e cultivar a liberdade de pensamento. Aproveite também para cultivar praticidade e investir no trabalho.



PEIXES

Conte com mais empenho e determinação. Excelente domingo para combinar ação com intuição, movimento e agilidade com inspiração. A Lua segue em Capricórnio, enquanto Mercúrio se combina com Júpiter Plutão, favorecendo estudos e aprofundamentos. Aproveite para cultivar mais dedicação em tudo o que se propuser a fazer. Bom período também para divulgações. Você pode aplicar com inteligência e intuição as leis do intercâmbio para multiplicar receitas e recursos. No fim da tarde vale fugir da rotina e fazer algo inovador.

