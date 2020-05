Agero monitora ações para suspensão de fornecimento de água em Pimenta Bueno

.

A Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia (Agero), continua monitorando e fiscalizando as regulamentações durante o período de pandemia do novo coronavírus (Covid-19). E informa que, neste domingo (10), a empresa concessionária de águas do município de Pimenta Bueno, realizará obra de melhoria em torno do loteamento Barão do Melgaço e, por este motivo, o fornecimento de água poderá ser prejudicado no bairro Bela Vista, loteamentos Parque dos Ipês, Via Park, Caribea e no Distrito Itaporanga.

O trabalho consiste na instalação de registros para manobras, pontos para acompanhamento de pressão e descargas, e ainda implantação de novas redes para atender as solicitações de ligações de água no local. Segundo a concessionária, os trabalhos iniciarão às 7h, com previsão para terminar às 13h.

Para que não haja maiores transtornos, a Agero alerta a porpulação para o consumo consciente de água potável durante este período utilizando a reserva de água apenas para atividades necessárias. A concessionária irá disponibilizar um caminhão pipa para atender os moradores que necessitarem de água durante o período da manutenção, que poderá ser solicitado pelo telefone 0800 647 6060.

Além disso, a Agero informa que durante 60 dias, as concessionárias e empresas prestadoras de serviços de abastecimento de água, coleta de esgotos e resíduos sólidos em Rondônia não poderão suspender o fornecimento de água a consumidores residenciais dos perímetros urbano e rural em todo o Estado.

Essas medidas estão presentes na Resolução nº 050/2020, publicada no Diário Oficial do dia 26 de março de 2020, que determina a continuidade do serviço de distribuição e fornecimento de água potável, coleta de esgoto e resíduos sólidos em razão da pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19), às concessionárias e prestadoras de serviço reguladas pela Agero.

Segundo a Agência, as medidas nas situações de manutenção ou reparos na rede de abastecimento são as únicas exceções para possíveis interrupções e preserva, inclusive, inadimplentes. No entanto, a vedação da suspensão do fornecimento por inadimplência não impede a adoção de medidas de cobrança de débitos vencidos, previstas na legislação vigente.

Para dúvida e informações, o cidadão pode entrar em contato pelo telefone da Ouvidoria (69) 98484-6845 ou pelos e-mails [email protected]/[email protected]

