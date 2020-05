Mães servidoras da rede estadual de saúde que atuam no combate ao coronavírus são homenageadas

.

As mães profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente no combate ao novo coronavírus, muitas, inclusive, nos hospitais cuidando de outras mães, merecem todas as homenagens nesse dia especial dedicado às mulheres que receberam a dádiva de gerar um filho.

Paula Tamires Lenes é servidora do Estado de Rondônia há quase seis anos, a médica, que trabalhou por mais de dois anos no Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), atualmente está no Samd (Serviço de Assistência Domiciliar), mãe de uma menina de dois anos, que hoje se desdobra para cuidar da filha e do trabalho. "Eu não estou diretamente dentro de uma unidade hospitalar, porém não quer dizer que estou mais segura, os leitos domiciliares aumentaram para sobrar nos hospitais, e quando vamos visitar um paciente, várias pessoas moram na casa, claro que usamos todos os equipamentos de proteção individual, mas corremos os mesmos riscos de outras profissionais que estão dentro das unidades de saúde, lutar contra um inimigo invisível é muito complicado", disse a médica.

Ainda de acordo com médica, a filha é do grupo de risco, com dois anos de idade, a pequena Esther Lenes já passou pela primeira cirurgia, ela tem cardiopatia congênita, e o esposo é policial militar. "Quando chegamos em casa, temos todos os cuidados possíveis, antes de ter qualquer aproximação dela, esses últimos dias não estão sendo fáceis para nossa família", disse Paula Tamires.

Esse dia das mães será diferente, sem aquele momento de reunião familiar. "Estamos vivendo dias difíceis, um distanciamento que nunca tivemos, mas com fé em Deus tudo isso vai passar, e todos nós voltaremos a nos abraçar. Peço a Deus que proteja cada uma de vocês, que volte para seus lares com saúde, onde quer que estejam, desejo um Feliz dia das Mães", parabenizou o secretário de Estado da Saude (Sesau), Fernando Máximo.

