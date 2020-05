Maitê Proença nega puxão de orelha em Regina Duarte: "Mal-entendido"

Na matéria em questão, as falas de Maitê Proença foram editadas apenas no final, onde ela teria dito "Esta e? a situac?a?o. Ainda na?o e? possi?vel fazer um balanc?o das atividades da secretaria", foi alterado para "esta é a situação, secretária!".

"A Cultura esta? segurando a onda de todos no?s. Imaginemos se na?o houvessem os filmes, a mu?sica, o teatro que temos oferecido online, a arte que os museus te?m disponibilizado. Sera? que aguentari?amos? As pessoas estariam se drogando muito mais, estariam deprimidas e pensando em se matar. Ainda assim, todos no?s que produzimos cultura estamos sem ganhos. Esta e? a situac?a?o. Ainda na?o e? possi?vel fazer um balanc?o das atividades da secretaria."

"Naquela ocasião, não houve recado [à Regina Duarte ]. Falei da minha impressão sobre o quadro da cultura no país neste momento. Não acho que a repetição de temas polêmicos traga benefícios. O que precisava ser dito já foi dito. A gente precisa de paz neste país, não desses mecanismos rasteiros de repetição dos temais de forma vulgarizada", disse Maitê Proença.

