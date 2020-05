Felipe Neto cobra ações de famosos: "Quem se cala perante o fascismo é fascista"

Felipe Neto usou as redes sociais neste sábado (9) para compartilhar uma "vídeo carta-aberta para todos os influenciadores e artistas do Brasil" cobrando um posicionamento político deles sobre as atitudes do presidente Jair Bolsonaro . "Acabou a passada de pano. Influenciador que não se manifesta agora é cúmplice", destacou.

O youtuber começou o vídeo dizendo que "ninguém é obrigado a se manifestar politicamente", mas que quando "Bolsonaro começou a ameaçar o STF e o Congresso Nacional a tolerância acabou". Felipe Neto disse ainda que se artistas, grandes youtubers e instagramers não se pronunciam contra as ações "fascistas de Bolsonaro, também é fascista".

"Influenciador que não se manifesta agora é cúmplice. Estamos oficialmente contra um regime fascista e quem se cala perante o fascismo é fascista. Ponto final", disse ele.

Ele garantiu que deixou de seguir todos aqueles que permaneceram calados e em cima do muro. "Pra mim é uma cambada de covarde que tá mais preocupada com a quantidade de seguidores e dinheiro que ganha do que com o futuro da sua pátria, nação e da sua própria liberdade."

Por fim, Felipe Neto disse que apenas "30% da população quer continuar fiel a essa loucura" de governo, mas que prefere se cercar dos outros 70% do que se calar para manter 100%. "Isso é muito mais digno e menos covarde. Como influenciador, uma pessoa com grande alcance, é minha função lutar pela liberdade de expressão, pelo estado laico (…) Quem se cala perante o fascismo, se torna fascista ."