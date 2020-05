Governo de Rondônia parabeniza mães por nobre missão de amor

.

Mais um Dia das Mães, e desta vez a homenagem neste segundo domingo de maio, incorpora um aspecto especial: muitas mulheres vêm se tornando mães, no Brasil e no mundo, em plena pandemia do novo coronavírus.

Sempre lembrando de minha mãe e de minha avó, minhas referências de vida, inspiro-me a saudar a todas as mães de Rondônia.

Mães são capazes de dizer que amam, sem ao menos conhecer o rosto do filho. Muitas pessoas falam das mães apenas como intocáveis, perfeitas e responsáveis por seus filhos. Precisamos compreender que a vida de uma mulher muda quando ela dá à luz.

Nesta data, cumprimento especialmente as mães servidoras públicas, que estão em seus postos de trabalho, algumas em casa, cuidando mais dos filhos, porém ligadas à prestação de serviços ao Estado.

E saúdo a todas, de modo geral: mãe de qualquer tipo de parto, mãe de coração pela adoção, mãe solo, mãe com suporte, não importa, porque todas elas vivem a realidade de chegar a essa condição.

Todas as mães têm maravilhas e percalços, têm o cansaço e a contemplação. Em meio a adversidades, elas encontram o caminho da solução, e tudo rapidamente, somando emoções e sentimentos durante suas rotinas.

Parabéns a todas as mães que um dia aceitaram a nobre missão. Que elas possam ser homenageadas como merecem, não apenas nesta data, mas durante todos os dias do ano.

MARCOS ROCHA

Governador do Estado de Rondônia