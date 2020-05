Repórter da Globo sofre racismo ao vivo e rebate: "Não somos otários"

Soares disse ainda que a Globo já acionou as autoridades na Justiça contra o internauta e que ele "não é otário". "Porém, por mais que sejamos altruístas, não somos otários. Precisamos saber quais medidas podem ser tomadas", finalizou.

Apesar da situação ao vivo, o repórter da Globo admitiu que já sofreu preconceito inúmeras vezes. "Eu vi essa situação. Já passei por 'n' vezes por esse tipo de situação, é desconfortável. Eu confesso que fico pensando o que passa na cabeça da pessoa que faz uma coisa dessa? Eu não entendi. Assaltante por quê? Quais são as características que me apresentam como assaltante só pelo fato de estar usando uma máscara?", contou.

Neste sábado (9), o repórter Manoel Soares , da Globo , comentou respondeu o ato de racismo que sofreu no programa "É de Casa" exibido na semana passada. Na ocasião, o jornalista foi comparado a um assaltante por um internauta por estar de máscara: "Esse preto de máscara. Assalto?", dizia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.