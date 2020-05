Dia das mães na quarentena: veja como homenageá-la na mesa posta

Em tempos de quarentena e isolamento social, a celebração do Dia das Mães ganhará outro significado. Os abraços serão substituídos por outras formas de demonstração de afeto. Uma ligação de vídeo, uma conversa longa ao telefone, uma mensagem com palavras de carinho, uma mesa posta.

Leia também: A mesa como lugar de encontro na quarentena



Divulgação Escrever um recadinho para a mãe e encaixar na dobradura de guardanapo é uma forma de conferir identidade à mesa

Mesa posta? Sim, ela pode ser palco de uma linda homenagem às mães. Para além da decoração, montar uma mesa é uma maneira de expressar amor e carinho. Observe os itens que você dispõe em casa, busque criar uma composição que tenha identidade, que represente sua mãe.

Por exemplo, resgatar fotos antigas nos traz memórias afetivas, lembranças de bons momentos vividos. Que tal usar essas fotos na composição da mesa posta ? A foto pode ser colocada em uma dobradura de guardanapo, ao lado do prato, próximo ao copo, o que importa é o significado que ela representa.

Leia também: Qual a melhor forma de higienizar panelas e outros utensílios da cozinha?

Divulgação Buscar fotos antigas e utilizá-las na composição da mesa é uma forma de homenagear a mãe

Escrever uma declaração ou recadinho às mães também tem seu charme. Usando um papel e caneta, você pode criar uma mensagem criativa e incluir na composição.

Divulgação Que tal montar uma bandeja para surpreender sua mãe no café da manhã?

Uma outra sugestão é montar uma bandeja posta para surpreender a mãe no café da manhã. Se você estiver na mesma casa que ela durante a quarentena, poderá desfrutar da companhia enquanto se deliciam com as comidinhas postas na bandeja. Vale acrescentar flores na decoração da bandeja ( sejam elas naturais ou artificiais), fotos e também recados.

Leia também: Redes sociais, posicionamento e mais: Beluquices entrevista Bella Alves



Se a ideia for incluir as crianças na montagem da mesa, que tal deixá-los personalizar o jogo americano? Papel, caneta, carinho e imaginação bastam para desenvolver um modelo que certamente emocionará a mãe.

Seja qual for a sua opção, demonstre afeto pela mulher especial que te trouxe ao mundo.