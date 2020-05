Ações da Seas são reforçadas com novas doações para redução dos impactos da Covid-19 em Rondônia

.

Em tempo de pandemia com o novo coronavírus, as ações da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) têm sido reforçadas com o apoio de entidades sociais e empresas parceiras, com vistas a prevenir ou reduzir os impactos desta doença nas famílias em situação de vulnerabilidade social. Nesta sexta-feira (8), a Seas recebeu do grupo MDM, representante de duas empresas de bebidas, pelo menos 1.000 frascos de álcool 70%, que serão distribuídos para os Centros de Referência em Assistência Social (Cras), considerados a porta de entrada da assistência social.

Ainda nesta sexta-feira, a Seas repassou 6.700 máscaras de tecido, que fazem parte da doação realizada por um empresário, para o Fórum do Amor, que por meio da Associação Beneficente Clube de Mães, Crianças e Idosos do Bairro Esperança da Comunidade e a Associação Wesleyana de Ação Social, ficará responsável pela distribuição em várias localidades rondonienses, muitas delas de dificil acesso, bem como para entidades que realizam atendimento a idosos, crianças, adolescentes, entre outros.

Leia Mais:

Seas destina recursos aos fundos municipais de assistência social para ampliar oferta de Benefícios Eventuais